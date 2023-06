Saudi-Club holt nach Benzema auch Kanté

Nach Weltfußballer Karim Benzema wechselt auch sein französischer Landsmann N‘Golo Kanté zu Al-Ittihad nach Saudi-Arabien.

Beim Meister der Saudi Professional League unterschrieb der 32-Jährige einen Dreijahresvertrag bis 2026, wie der Verein bekannt gab. Der Mittelfeldspieler soll nach Medienberichten pro Jahr 25 Millionen Euro kassieren, dazu kommen Einnahmen aus Werbedeals und Bildrechten. Kanté kommt ablösefrei vom englischen Premier-League-Club FC Chelsea, bei dem sein Kontrakt nach sieben Jahren ausgelaufen war.

Kanté war im Sommer 2016 für 35,8 Millionen Euro von Leicester City zum FC Chelsea gewechselt. Mit Leicester hatte er zuvor sensationell den Meistertitel gewonnen. Das gelang ihm gleich in seiner ersten Saison 2017 auch mit Chelsea. 2021 holte er unter Trainer Thomas Tuchel die Champions League. 2018 wurde Kanté mit Frankreich Weltmeister, bei der vergangenen WM in Katar fehlte er verletzt.

"Hi N‘Golo, ich habe dir mal gesagt, dass du der beste Spieler der Welt von Box zu Box bist. Jetzt bin ich glücklich, wieder mit dir zusammenzuspielen. Und natürlich im besten Team Saudi-Arabiens", sagte Benzema in einem Video. Kanté antwortete per Video-Botschaft: "Hi Karim, danke für die Worte. Ich freue mich, mit dir, dem besten Spieler der Welt, zu spielen."

(dpa)