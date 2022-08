Spanischer WM-Sieger Fàbregas wechselt zu Serie-B-Club Como

Der spanische Fußball-Weltmeister Cesc Fàbregas wechselt von AS Monaco in Italiens Zweite Liga zu Como 1907.

Das gab der norditalienische Club auf Twitter bekannt. Zahlreiche Fans empfingen den 35 Jahre alten Katalanen vor dem Stadion und versuchten, ein Autogramm zu bekommen.

Mit Fàbregas kommt ein altgedienter Mittelfeldspieler an den Comer See, der zuvor für die Londoner Premier-League-Clubs FC Arsenal und FC Chelsea spielte sowie für den FC Barcelona. In Monaco gehörte er zuletzt nicht mehr zur Start-Besetzung. Sein letzter Einsatz war dort Mitte September. Zuvor kam er häufig von der Bank.

Zu den größten Erfolgen in Fàbregas' Karriere zählen bislang der Sieg bei der Fußball-WM 2010 sowie bei den Europameisterschaften 2008 und 2012. "Ich komme mit derselben Ambition wie immer, ich will spielen, gewinnen und Como in die Serie A bringen", sagte Fàbregas vor Journalisten, wie die "Gazzetta dello Sport" berichtete. In den kommenden beiden Jahren wolle er sich ganz Como widmen. Der gerne von älteren Fußball-Stars bevorzugte Wechsel in die US-amerikanische Major League Soccer (MLS) kam für Fàbregas nach eigener Aussage nicht in Frage. "Die MLS war nicht in meinen Plänen, ich wollte in Europa bleiben, wo das Niveau höher ist", erklärte er weiter.

