Wechsel von Pulisic zum AC Mailand perfekt

Der Wechsel des früheren Dortmunders Christian Pulisic zum AC Mailand ist perfekt.

Der italienische Fußball-Erstligist gab den sich seit geraumer Zeit anbahnenden Transfer offiziell bekannt. Demnach unterschrieb der 24 Jahre alte US-Amerikaner einen Vertrag bis Ende Juni 2027 mit einer Option für eine weitere Saison.

Pulisic erhält bei den Rossoneri die Trikotnummer 11. Laut Medienberichten soll Milan rund 22 Millionen Euro als Ablöse an den englischen Premier-League-Club FC Chelsea überweisen.

Der US-Nationalspieler war 2019 für eine Ablösesumme von 64 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Chelsea gewechselt. Für die Londoner bestritt er in der vergangenen Saison 24 Partien in der Premier League, dabei gelang ihm ein Tor.

Bereits am Vortag hatten die Mailänder auf Instagram ein Video von der Ankunft des Offensivspielers am Flughafen Malpensa in Mailand veröffentlicht und es mit dem Kommentar versehen: "Touchdown in Milan". "Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich bin begeistert. Ich freue mich darauf, bei diesem historischen Verein zu starten", hatte Pulisic zu wartenden Reportern gesagt. "Es ist legendär und ich freue mich wirklich, hierherzukommen und zu versuchen, hier einige Titel zu gewinnen."

(dpa)