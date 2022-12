DAZN und Amazon zeigen Champions League bis 2027

Auch in den kommenden Jahren wird die Champions League bei DAZN und Amazon übertragen. Die Streamingdienste haben einen neuen Vertrag bis 2027 abgeschlossen.

Amazon wird auch in den kommenden Jahren Spiele der Champions League bei Prime Video übertragen. Das US-Unternehmen hat einen neuen Vertrag bis 2027 mit der Europäischen Fußball-Union (Uefa) über Medienrechte abgeschlossen. In den drei Spielzeiten ab der Saison 2024/25 zeigt Amazon jeweils 17 Spiele der reformierten Königsklasse. Deutlich mehr Partien wird DAZN im Programm haben.

Champions League bis 2027 bei Amazon: 17 Spiele und Höhepunkte

Laut dem Vertrag hat Prime Video ein erstes Zugriffsrecht bei der Auswahl der Partie und überträgt exklusiv. Zu dem Rechtepaket gehören außerdem Höhepunkte der anderen Begegnungen am Spieltag. Für Großbritannien hatte Amazon zuvor einen ähnlichen Vertrag abgeschlossen.

Amazon und Team Marketing hatten die Rechtevergabe für den deutschen Markt am 10. Oktober gestartet. Abgabefrist für die Angebote der Medienunternehmen war am 14. November um zehn Uhr. Danach gab es eine weitere Runde im Bieten um die Rechte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

In Deutschland überträgt Amazon bereits seit der Saison 2021/22 Champions-League-Spiele. Seitdem zeigt der kostenpflichtige Prime-Video-Dienst die Top-Partie am Dienstag. Alle anderen Spiele laufen bis Mitte 2024 beim ebenfalls gebührenpflichtigen Internet-Anbieter DAZN. Im frei zu empfangenden Fernsehen gibt es lediglich Zusammenfassungen am Mittwoch und das Endspiel beim ZDF.

TV-Rechte: DAZN zeigt die meisten Champions-League-Spiele in Deutschland

Zuhause ist die Champions League in Deutschland weiterhin bei DAZN. Der Streamingdienst hat sich laut der dpa ebenfalls mit der Uefa auf einen neuen Deal geeinigt. In drei Spielzeiten ab der Saison 2024/25 wird DAZN jeweils 186 Partien der Königsklasse zeigen.

Auch in der laufenden und in der kommenden Saison sind fast alle Spiele der Champions League bei DAZN zu sehen. Sky ging bei der neuerlichen Ausschreibung leer aus. Der Pay-TV-Sender stellte viele Jahre lang den größten Champions-League-Sender in Deutschland dar.

Lesen Sie dazu auch