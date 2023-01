Vertrag verlängert: Deschamps bleibt Frankreich-Coach

Didier Deschamps hat seinen Vertrag als Trainer der französischen Fußball-Nationalmannschaft bis 2026 verlängert.

Der Präsident des Verbands, Noël Le Graët, lobte die "außergewöhnliche Bilanz" Deschamps, der die Mannschaft seit 2012 trainiert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

2018 führte er die Bleus zum WM-Sieg. Bei der Weltmeisterschaft in Katar im vergangenen Jahr erreichten die Franzosen das Finale, so wie bei der Europameisterschaft 2016. Nun soll der 54-Jährige, selbst ehemaliger Europa- und Weltmeister, bei der nächsten Europameisterschaft 2024 in Deutschland und bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA das Team um Superstar Kylian Mbappé zum nächsten Titel führen. Sogar Staatschef Emmanuel Macron hatte den Coach bestärkt, seine Mission fortzusetzen.

(dpa)