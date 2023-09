Brasilien startet mit Sieg gegen Bolivien

Superstar Neymar hat der brasilianischen Nationalmannschaft einen Traumstart in die Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko beschert und sich als brasilianischer Torschützenkönig gekrönt.

Die Seleção setzte sich in ihrem ersten Qualifikationsspiel am Freitag in Belém mit 5:1 gegen Bolivien durch.

Für die Gastgeber trafen Rodrygo in der 24. Minute und 53. Minute, Raphinha in der 47. Minute und Neymar in der 61. Minute und 93. Minute. Für die Gäste aus Bolivien erzielte Víctor Ábrego in der 78. Minute einen Treffer. Der fünfmalige Weltmeister Brasilien trifft am kommenden Dienstag in seinem zweiten Qualifikationsspiel in Lima auf die peruanische Nationalmannschaft.

Mit seinem 78. und 79. Treffer für die Seleção überholte Neymar im Estádio Olímpico do Pará die brasilianische Fußballlegende Pelé als Torschützenkönig der brasilianischen Nationalmannschaft. Der 31-Jährige feierte seine Tore mit einem Sprung und einen Faustschlag in die Luft, für die auch der Ende vergangenen Jahres gestorbene Pelé berühmt war.

Die Südamerikaner haben in dieser Woche weltweit den Kampf um

Tickets für die nächste Fußballweltmeisterschaft. Zum ersten Mal in der Geschichte werden

48 Nationen an der Endrunde teilnehmen. Das Finale findet am 19. Juli

2026 statt.

(dpa)