Sané führt Galatasaray mit Doppelpack zum Derby-Sieg

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat Galatasaray Istanbul mit einem Doppelpack zum Sieg im Stadtderby bei Basaksehir geführt. Der 29-Jährige traf beim 2:1 (1:0)-Erfolg des türkischen Meisters in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und in der 61. Minute. Das erste Tor bereitete sein langjähriger Teamkollege in der DFB-Auswahl, Ilkay Gündogan, vor.

Für Sané waren es die Pflichtspieltore Nummer zwei und drei für Galatasaray. Die Treffer dürften dem Ex-Bundesliga-Profi guttun - besonders, nachdem er unter Bundestrainer Julian Nagelsmann im Nationalteam zuletzt nicht gefragt war. Der Offensivmann war im Sommer vom FC Bayern München nach Istanbul gewechselt, hatte dort bislang aber durchwachsene Leistungen gezeigt.