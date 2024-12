Klare Favoritenrolle Hoeneß blickt nicht lang auf Tabelle: «Pokal immer spannend»

Stuttgart strebt in Regensburg den Viertelfinaleinzug im DFB-Pokal an. Der Kontrast zur Champions League ändert für den VfB-Trainer nichts am Reiz des Spiels. Den Torwart wird er wechseln.