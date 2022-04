Wechselfehler und Elfmeter: Keine gute Woche für Schiedsrichter

Die Bayern spielen kurz mit zwölf Mann, der FCA bekommt einen Elfmeter, der keiner ist. Letztlich beschädigt das auch die Akzeptanz des Videoschiedsrichters.

Hinter dem Schiedsrichterwesen des DFB liegen keine guten Tage: Zuerst spielt der FC Bayern beim SC Freiburg zeitweise mit zwölf Mann, dann gibt es in der Partie zwischen dem FC Augsburg und dem FSV Mainz 05 einen Elfmeter, der sich schon nach dem ersten Studium der Videobilder als klare Fehlentscheidung erkennen lässt. In beiden Fällen stellt sich die Frage: Wie um alles in der Welt kann es sein, dass so etwas nicht auffällt – wenn schon nicht dem Hauptschiedsrichter, dann doch bitteschön dem Videoassistenten?

Die Antwort lautet in beiden Fällen: Es sind eben Menschen am Werk. Der große Unterschied: Der Wechselfehler des FC Bayern, obwohl er im Gegensatz zur Entscheidung in Augsburg nicht spielentscheidend war, hat die Bundesliga nun fast eine Woche beschäftigt. Seit Freitag ist klar, dass der Sieg beim FC Bayern bleibt.

Das Urteil im Wechselfehler war so erwartet worden

Die Argumentation des Sportgerichts: Der Fehler lag nicht beim FC Bayern, sondern beim Schiedsrichtergespann um Christian Dingert. Das Urteil war im Wesentlichen so erwartet worden. Schließlich waren die eingesetzten Bayern-Spieler – im Gegensatz zu historischen Wechselpannen, die in Niederlagen des betroffenen Teams am grünen Tisch mündeten – allesamt spielberechtigt.

Der Einspruch des SC Freiburg war legitim und an den meisten Stellen gut begründet. Das Argument, damit eine Rechtssicherheit für etwaige Folgefälle schaffen zu wollen, mutete dann doch etwas vorgeschoben an. Denn angesichts dessen, dass es in fast 60 Jahren Bundesliga-Betrieb zuvor keinen vergleichbaren Fall gegeben hatte und eine fast schon absurde Fehlerkette erst zu der Situation geführt hatte, scheint es als eher unwahrscheinlich, dass sich exakt jene Konstellation wiederholen könnte. Und dass ein Verein absichtlich mit zwölf Spielern auflaufen will (und einen Schiedsrichter findet, der das zulässt), scheint ohnehin doch recht ausgeschlossen zu sein.

Trotz aller technischer Hilfsmittel: Schiedsrichter-Fehler wird es weiterhin geben

Abseits von Legitimität darf auch an den sportlichen Stand erinnert werden: Als sich der Wechselfehler ereignete, waren noch regulär fünf Minuten zu spielen und der FC Bayern führte mit 3:1. Ein auf diese Weise erworbener Sieg hätte für die Freiburger wohl einen schalen Nachgeschmack gehabt.

Was bleibt, ist erneut die Erkenntnis: Auch mit allen technischen Hilfsmitteln, die sich die Schiedsrichter gegeben haben, wird es Fehler geben. Doch die ohnehin eher überschaubare Akzeptanz des Videobeweises hat sich durch die jüngsten Ereignisse ebenfalls nicht verbessert.