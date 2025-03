Nach rund 17 Monaten: Neymar wieder für Seleção nominiert

Brasiliens Stürmerstar Neymar ist nach rund 17 Monaten Verletzungspause wieder für die Fußball-Nationalmannschaft nominiert worden. Trainer Dorival Júnior hat den 33-Jährigen für die beiden kommenden WM-Qualifikationsspiele gegen Kolumbien und Argentinien in diesem Monat berufen. «Niemand muss darüber reden, was Neymar repräsentiert», sagte Dorival bei einer Pressekonferenz in Rio de Janeiro. «Ich hoffe, dass er bei seiner Rückkehr sehr glücklich sein wird und dass wir ihm die Sicherheit geben können, in dem Moment, in dem er sich befindet, sein Bestes zu geben.»

Neymars letztes Spiel für die Seleção war im Oktober 2023 beim WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay (0:2), als er sich einen Kreuzbandriss zuzog. «Ich bin froh, zurück zu sein», schrieb der Stürmerstar über seine Nominierung für den fünfmaligen Weltmeister in einer Instagram-Story. Seit Februar läuft Neymar wieder für seinen Jugendverein FC Santos auf, nachdem er bei Al-Hilal in Saudi-Arabien aussortiert wurde.

Gegen Argentinien dabei

Brasilien empfängt am 20. März Kolumbien und reist fünf Tage später zum Tabellenführer Argentinien ins Estadio Monumental in Buenos Aires. «Wir sollten unsere Erwartungen nicht zu hoch schrauben und alle Verantwortung auf seine Rückkehr abwälzen. Wir brauchen Ausgeglichenheit und Konstanz in diesen beiden Spielen», sagte Dorival.

Die Seleção liegt in der WM-Qualifikation nach zwölf Spielen auf dem fünften Platz, sieben Punkte hinter Tabellenführer und Erzrivale Argentinien. Die sechs besten Mannschaften nehmen automatisch an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada teil.