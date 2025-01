Bericht: BVB stellt Sammer Ultimatum wegen TV-Tätigkeit

Matthias Sammer muss sich einem Medienbericht zufolge entscheiden, ob er künftig Fußballspiele von Borussia Dortmund als TV-Experte begleitet oder BVB-Berater bleibt. Wie die «Bild» berichtet, soll Sammer diesbezüglich ein Ultimatum bis Mitte der Woche gestellt worden sein.

Der 57-Jährige hatte nach der 1:2-Niederlage des Revierclubs in der vergangenen Woche in der Champions League beim FC Bologna harsche Kritik an der Dortmunder Mannschaft geübt. Nach der Partie trennte sich der BVB von Trainer Nuri Sahin.

«Wenn wir analytisch vorgehen, ist diese Mannschaft körperlich und geistig in einer Nicht-Verfassung», hatte Sammer bei Amazon Prime Video gesagt. «Wenn du das heute siehst, denkst du, die Grundlage ist nicht da. Leider kann die Mannschaft auch nicht verteidigen. Angreifen kann sie auch nicht.»