KSC - 1. FC Magdeburg live im TV und Stream in der 2. Liga: Übertragung, Termin und Uhrzeit

Am Sonntag trifft in der 2. Liga der KSC auf den 1. FC Magdeburg. Infos zur Übertragung live im TV und Stream, den Termin und die Uhrzeit des Spiels finden Sie hier.

Der KSC belegt derzeit mit 35 Punkten Platz 9 in der Tabelle der 2. Liga. Am kommenden Sonntag trifft das Team von Trainer Christian Eichner vor heimischer Kulisse auf den 1. FC Magdeburg. Mit 31 Punkten haben die Magdeburger vier Zähler weniger auf dem Konto als der KSC - damit liegen sie in der Tabelle aktuell auf dem zwölften Rang. Zuletzt mussten sie ein Remis sowie eine Niederlage einstecken. Die Karlsruher verloren jüngst mit 0:1 gegen Holstein Kiel, nachdem sie zuvor zweimal in Folge mit 4:0 gewinnen konnten.

Für beide Mannschaften wäre ein Sieg am 26. Spieltag demnach ein wichtiges Erfolgserlebnis. Der KSC könnte im Falle eines Punktgewinns in der Tabelle nach oben klettern, der 1. FC Magdeburg hingegen Druck auf Hertha BSC ausüben. Der Hauptstadtklub rangiert momentan vor den Magdeburgern auf Platz elf. Letztere werden trainiert von Christian Titz.

Wann findet das Spiel zwischen dem KSC und Magdeburg statt? Wie sieht es mit der Übertragung der Partie aus und wo kann man sie live verfolgen? Alle Infos zum KSC-Spiel am Sonntag haben wir hier zusammengefasst.

KSC gegen Magdeburg: Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut KSC-Spielplan findet das Duell zwischen den Karlsruhern und dem 1. FC Magdeburg am Sonntag, dem 17. März statt 2024. Der Anpfiff erfolgt planmäßig um 13.30 Uhr, gespielt wird im Wildparkstadion, der Heimspielstätte des KSC.

KSC gegen Magdeburg live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Die Partie KSC - Magdeburg gibt es nicht im Free-TV zu sehen, allerdings besteht dennoch die Möglichkeit, sie live zu verfolgen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt nämlich alle Spiele der 2. Liga llive und in voller Länge. Am Sonntag beginnt die Live-Berichterstattung zum Spiel zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Magdeburg ab 13 Uhr. Es gibt die Optionen, die Begegnung entweder in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 oder als Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 4 zu verfolgen.

Leider steht für das Spiel kein kostenloser Live-Stream zur Verfügung. Sky-Kunden können das Duell zwischen dem KSC und Magdeburg jedoch über die Sky Go-App im Online-Stream mitverfolgen. Zudem werden die Highlights üblicherweise am Sonntagabend in der ARD-Sportschau im Free-TV gezeigt.

Hier noch einmal alle Informationen zur Übertragung der Partie KSC - Magdeburg im Überblick:

Spiel: Karlsruher SC vs. 1. FC Magdeburg

vs. Datum: Sonntag, 17. März 2024

Sonntag, 17. März 2024 Uhrzeit : 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Wildparkstadion , Karlsruhe

, Übertragung im Free-TV: --

-- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Wer weder über ein Sky-Abo verfügt noch live im Stadion dabei sein kann, dem bleibt zu guter Letzt die Möglichkeit offen, das Spiel in verschiedenen Karlsruher Bars und Kneipen anzuschauen.

Die Bilanz der Partie: KSC gegen Magdeburg in der 2. Bundesliga

Der KSC und Magdeburg trafen bislang in sechs Pflichtspielen aufeinander. Nur eins davon ging an die Karlsruher. Zwei Partien endeten unentschieden, dreimal ging der 1. FC Magdeburg als Sieger vom Platz. Das Torverhältnis spricht mit 8:12 klar für die Magdeburger. Zuletzt standen sich die beiden Mannschaften am 9. Spieltag der laufenden Saison gegenüber, sprich am 7. Oktober 2023. Die Partie in Magdeburg endete damals mit einem 1:1.