KSC - Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV und Stream: Übertragung der 2. Liga

Heute empfängt der KSC Fortuna Düsseldorf in der 2. Liga. Alle Infos zur Live-Übertragung im TV und Stream, den Termin und die Uhrzeit des Spiels finden Sie hier.

Der KSC trifft heute auf Fortuna Düsseldorf. Zuletzt musste sich das Team von Trainer Christian Eichner am vergangenen Samstag mit 0:2 gegen Eintracht Braunschweig geschlagen geben. Demnach steht der KSC weiterhin bei 28 Punkten und belegt Platz elf in der Tabelle. Fortuna Düsseldorf hingegen konnte bereits 32 Zähler sammeln und grüßt damit vom siebten Rang. Trainiert werden die Düsseldorfer von Daniel Thioune, der seit Februar 2022 im Amt ist.

Mit einem Sieg über Fortuna Düsseldorf könnte der KSC bis auf einen Punkt an den Gegner heranrücken. Auch in Anbetracht der jüngsten Niederlage gegen Eintracht Braunschweig wäre ein Erfolg von enormer Bedeutung. Die Fortuna wiederum würde im Falle eines Punktgewinns Druck auf den SC Paderborn und Hannover 96 ausüben - beide Vereine liegen mit je 34 Zählern vor den Düsseldorfern.

Wann findet die Partie zwischen dem KSC und Fortuna Düsseldorf statt? Wo wird das Spiel übertragen und wie kann man es live verfolgen? Die wichtigsten Infos haben wir hier für Sie zusammengetragen.

KSC heute gegen Fortuna Düsseldorf: Termin und Anstoßzeit

Gemäß des KSC-Spielplans findet die Begegnung zwischen dem KSC und Fortuna Düsseldorf heute am Samstag, dem 17. Februar 2024 statt. Der Anstoß erfolgt planmäßig um 20.30 Uhr. Austragungsort der Partie ist die Heimspielstätte der Karlsruher, das Wildparkstadion.

KSC - Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Stream: Alle Infos rund um die Übertragung

Der Streaming-Dienst Sky übertragt alle 306 Spiele der 2. Liga im Live-Stream als Einzelspiel und in der Konferenz. Außerdem übertragt der Sender Sport1 in der Saison 2023/24 insgesamt 33 Spiele live auf dem Regelsendeplatz am Samstag. Darunter fällt auch die Partie KSC gegen Fortuna Düsseldorf. Das Spiel gibt es demnach kostenlos im Free-TV zu sehen.

Die Moderatorinnen Katharina Kleinfeldt und Ruth Hofmann präsentieren die Live-Übertragungen der 2. Liga abwechselnd mit großer Expertise und Leidenschaft. Als Kommentatoren fungieren derweil Markus Höhner und Oliver Forster. Es gibt zudem noch weitere Möglichkeiten, die Begegnung zwischen dem KSC und Fortuna Düsseldorf zu verfolgen, darunter im Live-Stream auf Sport1 sowie in den Sport1-Apps. Auf Sky beginnt die Vorberichterstattung um 20 Uhr.

Darüber hinaus stehen die Highlight-Videos der 2. Liga im Anschluss an den Spieltag auf den digitalen Kanälen des Senders bis zum Saisonende abrufbereit zur Verfügung. Hier noch einmal alle Informationen zur Übertragung des Matches zwischen dem KSC und Elversberg im Überblick:

Spiel: KSC vs. Fortuna Düsseldorf , 2. Liga

vs. , 2. Liga Datum: Samstag, 17. Februar 2024

Samstag, 17. Februar 2024 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Wildparkstadion , Karlsruhe

, Übertragung im Free-TV: Sport1

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sport1

Wer die Partie KSC - Fortuna Düsseldorf nicht im linearen TV verfolgen und auch nicht im Stadion dabei sein kann, dem bleibt zu guter Letzt immer noch die Option, das Spiel in verschiedenen Karlsruher Bars und Kneipen anzuschauen.

KSC - Fortuna Düsseldorf: Das sagt die Bilanz

Bislang standen sich der KSC und Fortuna Düsseldorf in 51 Pflichtspielen gegenüber. Davon konnte die Fortuna 20 Partien gewinnen, für den KSC stehen derweil 18 Siege zu Buche. 13 Spiele endeten zudem unentschieden. Das Torverhältnis lautet 84:73 zugunsten der Fortuna. Zuletzt trafen die beiden Teams am 5. Spieltag der laufenden Saison 2023/24 aufeinander. Besagte Partie am 1. September 2023 gewannen die Düsseldorfer klar mit 3:1. Ob sie sich am kommenden Samstag erneut gegen den KSC durchsetzen können, bleibt abzuwarten.