KSC - St. Pauli live im Free-TV und Stream in der 2. Liga: Übertragung, Termin, Uhrzeit

Der KSC und St. Pauli treffen heute am Samstag in der 2. Liga aufeinander. Alle Infos rund um Übertragung live im Free-TV und Stream, Termin und Uhrzeit gibt es hier.

Heute am Samstag kommt es in der 2. Liga zum Duell zwischen dem KSC und St. Pauli. Während die Mannschaft von Übungsleiter Christian Eichner zuletzt ein enttäuschendes 0:0 gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 hinnehmen musste, gewann St. Pauli zuletzt drei Spiele in Folge und steht mit 57 Punken an der Tabellenspitze. Bislang stehen für das von Fabian Hürzeler trainierte Team erst zwei Niederlagen zu Buche.

Zuletzt besiegten die "Kiezkicker" den SC Paderborn mit 2:1. Der KSC belegt derweil mit 39 Punkten den sechsten Tabellenplatz und konnte in der laufenden Saison zehn Siege einfahren. Vor dem Remis gegen Schalke konnten sich die Karlsruher sowohl im Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Heidenheim als auch gegen den FC Magdeburg durchsetzen - die Endergebnisse lauteten 1:0 und 7:0. Insgesamt erzielte der KSC bisher 55 Tore, Tabellenführer St. Pauli hat fünf Treffer weniger auf dem Konto.

Mit einem Sieg gegen die "Kiezkicker" könnten die Karlsruher bis auf einen Punkt an Hannover 96 heranrücken. St. Pauli wiederum würde im Falle eines Punktgewinns den Vorsprung auf Verfolger Holstein Kiel weiter ausbauen. Wann findet das Spiel zwischen dem KSC und St. Pauli statt? Wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Alle Infos zur KSC-Partie am 28. Spieltag haben wir hier für Sie.

Karlsruher SC gegen St. Pauli: Termin und Uhrzeit des Spiels - Wann ist Anpfiff?

Das Duell zwischen dem KSC und St. Pauli ist für heute am Samstag, den 6. April 2024 angesetzt. Gemäß des KSC-Spielplans erfolgt der Anstoß um Punkt 20.30 Uhr. Austragungsort der Partie ist die Heimspielstätte der Karlsruher, das Wildparkstadion.

KSC - St. Pauli live im Free-TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Die gute Nachricht vorweg: Das Spiel KSC gegen St. Pauli wird im Free-TV übertragen! Der Sender SPORT1 zeigt das Topspiel der 2. Liga am Samstagabend eines jeden Spieltags im linearen TV - diesmal handelt es sich dabei um die Partie zwischen dem KSC und St. Pauli. Es besteht also die Möglichkeit, die Begegnung kostenlos im Fernsehen zu verfolgen. Obwohl der Anstoß erst für 20.30 Uhr geplant ist, beginnt die Vorberichterstattung auf SPORT1 bereits eine Stunde vorher.

Auch der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel KSC - St. Pauli als Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2. Dort beginnt die Übertragung ab 20 Uhr. Als Kommentator fungiert Hansi Küpper. Wer die Partie lieber online im Live-Stream verfolgen möchte, kann dafür auf den kostenlosen Live-Stream von SPORT1 zurückgreifen. Die Highlights werden darüber hinaus am Sonntagabend in der ARD-Sportschau im Free-TV gezeigt.

Hier noch einmal die wichtigsten Informationen zur Übertragung des Spiels KSC - St. Pauli auf einen Blick:

Spiel: KSC vs. St. Pauli , 28. Spieltag

vs. , 28. Spieltag Datum: Samstag, 6. April 2024

Samstag, 6. April 2024 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Wildparkstadion , Karlsruhe (BW)

, (BW) Übertragung im Free-TV: SPORT1

SPORT1 Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: SPORT1

Für diejenigen, die das Spiel gerne kostenlos und in guter Gesellschaft genießen möchten, aber nicht vor Ort im Stadion dabei sein können, stehen die Türen zahlreicher Bars und Kneipen in Karlsruhe offen.

KSC - St. Pauli in der 2. Liga: Die Bilanz

Der KSC und St. Pauli standen sich bereits in 41 Pflichtspielen gegenüber. 15-mal gingen die "Kiezkicker" als Sieger vom Platz, für den KSC stehen zehn Siege zu Buche. 16 Partien endeten außerdem unentschieden. Das Torverhältnis fällt mit 61:58 zugunsten des Tabellenführers aus. Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 11. Spieltag der aktuellen Saison aufeinander. Auch damals triumphierte St. Pauli: Am 28. Oktober 2023 besiegte die Hürzeler-Elf den KSC am Millerntor mit 2:1.