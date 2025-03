U21 startet ins Turnier-Jahr: «Wollen EM-Gefühl wecken»

Die deutsche U21-Nationalmannschaft will mit dem Testspiel im EM-Gastgeberland Slowakei die Turnier-Vorfreude weiter steigern. «Das haben wir ganz bewusst so gemacht und gewählt, dass wir dieses Spiel in der Slowakei haben, weil wir ein EM-Gefühl in uns wecken wollen, in die Mannschaft hineintransportieren wollen», sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo. Die EM-Endrunde findet vom 11. bis 28. Juni statt.

Klare Situation im Tor

Am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) findet in Trnava mit der Partie gegen die Slowakei das erste von zwei offiziellen Länderspielen im EM-Countdown statt. Vier Tage nach diesem Test steht in Darmstadt die harte Prüfung gegen Titelfavorit Spanien an. «Wir freuen uns tierisch auf das Spiel. Spanien ist der Hochkaräter, der Topfavorit, wenn es um den EM-Titel geht», sagte Di Salvo.

Zunächst aber liegt der Fokus auf der Slowakei. Nach der Verletzung von Manuel-Neuer-Vertreter Jonas Urbig vom FC Bayern ist endgültig klar, dass Noah Atubolu vom SC Freiburg dabei im Tor stehen wird.

«Noah wird jetzt beide Spiele bekommen und dann hoffe ich auch, dass er eine gute Leistung bringen wird. Er macht es ja aktuell wirklich sehr gut», sagte Di Salvo. «Ich hoffe, dass er das einfach mit seiner Ausstrahlung und Erfahrung auch auf die Mannschaft übertragen kann.» Für den angeschlagenen Urbig hatte der U21-Nationaltrainer Felix Gebhardt vom SSV Jahn Regensburg nachnominiert.

Der Kapitän und der Traum vom Double

Nicht dabei in der Slowakei sind auch die kranken Paul Wanner (1. FC Heidenheim) uns Caspar Jander (1. FC Nürnberg). Bei den beiden müsse man nach dem Spiel abwägen, ob sie eine Option für das Spanien-Spiel werden könnten, sagte Di Salvo.

Besondere Monate kommen auf Kapitän Eric Martel von Zweitligist 1. FC Köln zu. Der Mittelfeldakteur strebt das persönliche Double an. «Das wäre natürlich das Traumszenario. Der Aufstieg mit dem FC, vielleicht mit der Schale in der Hand, und dann die EM gewinnen», sagte der 22-Jährige.

Icon Vergrößern Trainer Antoni Di Salvo hofft auf «EM-Gefühle» bei der Mannschaft. Foto: Bernd Thissen/dpa Icon Schließen Schließen Trainer Antoni Di Salvo hofft auf «EM-Gefühle» bei der Mannschaft. Foto: Bernd Thissen/dpa