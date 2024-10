Augsburg gewinnt Test gegen Regensburg - Dahmen mit Comeback

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat in der Länderspielpause beim Comeback von Finn Dahmen bei den Profis ein Testspiel gewonnen. Gegen Zweitliga-Schlusslicht SSV Jahn Regensburg siegte die Mannschaft von Trainer Jess Thorup mit 1:0 (1:0). Von den bemühten Regensburgern, die in der 2. Liga nur ein Tor erzielten, konnte er aber nicht überwunden werden. Den einzigen Treffer in dem Testspiel erzielte Neuzugang Marius Wolf. Der ehemalige Dortmunder traf nach einem Eckball von Arne Maier per Kopf.

«Es ist natürlich ein schönes Gefühl. Ich war doch eine ganz schön lange Zeit raus», sagte Keeper Dahmen. «Ich bin zwar schon zurück im Training, aber Spiele mache natürlich am meisten Spaß.» Dahmen fiel nach einer Bänderverletzung aus der Vorsaison mehr als ein Vierteljahr aus, sammelte mittlerweile wieder Spielpraxis in der U23.

Bleibt Labrovic die Nummer 1?

In der vergangenen Saison war Dahmen die Nummer 1 und kam 31 Mal in der Bundesliga zum Einsatz. In dieser Spielzeit hat Neuzugang Nediljko Labrovic Vorsprung. Der FCA hatte den 24-Jährigen im Sommer verpflichtet und ihn mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattet. Labrovic war Teil des kroatischen EM-Kaders, kam aber nicht zum Einsatz. Dahmens Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2026.

Thorup hatte vor einigen Wochen erklärt, dass nach Dahmens Rückkehr der Bessere spielen solle. Wer das am Ende sein wird, sagte er nicht. Mit dem Regensburg-Auftritt war er zufrieden. «Wir haben diese Woche viel trainiert und jetzt ein gutes Testspiel abgeliefert», sagte der Däne.

Für die beiden Clubs aus Bayern lief die Saison bislang nicht wie erhofft: Augsburg belegt nach sechs Spieltagen Rang 13. Der SSV Jahn ist nach acht Spieltagen Letzter. Für den FCA geht es am 19. Oktober beim SC Freiburg weiter. Die Regensburger Mannschaft von Trainer Joe Enochs erwartet am selben Tag Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf.

Augsburgs Trainer Jess Thorup. Foto: Harry Langer/dpa

Finn Dahmen gab sein Comeback. Foto: Harry Langer/dpa