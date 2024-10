Letzter empfängt Ersten Jahn vor Spiel gegen Spitzenreiter Fortuna: «Zusammenhalten»

Jahn Regensburg ist Schlusslicht in der 2. Liga, offensiv extrem harmlos und empfängt just jetzt den Spitzenreiter. Die Rollen sind also klar verteilt. Coach Enochs richtet einen Appell an sein Team.