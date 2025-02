Liverpool nach 4:0 gegen Tottenham im Ligapokal-Finale

Titelverteidiger FC Liverpool steht nach einer überzeugenden Vorstellung erneut im Finale des englischen Ligapokals. Die formstarke Mannschaft des niederländischen Trainers Arne Slot gewann das Halbfinal-Rückspiel gegen Tottenham Hotspur mit dem ehemaligen Bayern-Profi Mathys Tel deutlich mit 4:0 (1:0) und machte damit die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel wett.

Gebrauchter Abend für Ex-Bayer Mathys Tel

Vor heimischer Kulisse an der Anfield Road brachte Cody Gakpo die Reds in der 34. Minute in Führung. Nach einem Foul von Spurs-Keeper Antonin Kinsky an Darwin Núñez verwandelte Mohamed Salah kurz nach der Pause (51.) den fälligen Strafstoß zum 2:0. Dominik Szoboszlai sorgte in der 75. Minute für die Vorentscheidung. Virgil van Dijk (80.) machte das Debakel für die Spurs, bei denen Tel zu Beginn der zweiten Halbzeit für den verletzten Richarlison kam, endgültig perfekt.

Während Tottenham, das seit dem Ligapokal-Triumph 2008 keine Trophäe mehr gewinnen konnte, vor einer weiteren titellosen Saison steht, hat der heimstarke Premier-League-Tabellenführer Liverpool weiterhin die Chance auf vier Titel. Im Ligapokal-Endspiel treffen die Reds am 16. März im Wembley-Stadion auf Newcastle United.

Glücklos: Ex-Bayern-Profi Mathys Tel hatte mit seinem neuen Club Tottenham Hotspur das Nachsehen. Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa

Der ehemalige Leipziger Dominik Szoboszlai traf zum 3:0 für die Reds. Foto: Jon Super/AP/dpa