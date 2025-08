Berichte: Miami bietet Messi Rentenvertrag

Inter Miami bietet Lionel Messi Berichten zufolge einen neuen Vertrag an über drei Jahre - und mehr, wenn der argentinische Fußball-Superstar will. Zumindest berichtet das die spanische Sportzeitung «Marca». Demnach soll Messi praktisch selbst entscheiden können, wie lange er noch für den Club von Mitbesitzer David Beckham in der Major League Soccer in den USA spielt.

Im Sommer 2028 wird Messi 41 Jahre alte. Auch eine andere Rolle bei Inter nach seiner Karriere soll denkbar sein. Eine Quelle nannte «Marca» nicht. Die argentinische Sportzeitung «Olé» berichtete ebenfalls über ein Angebot bis Mitte 2028 und schrieb: «Alles deutet darauf hin, dass er im pinken Trikot weiterspielt.» Messi war im Sommer 2023 zu Inter gewechselt. Zuvor hatte er nach 20 Jahren beim FC Barcelona ein zweijähriges Intermezzo bei Paris Saint-Germain gegeben.

Weltmeister-Kollege für die Wohlfühlatmosphäre

Dass Inter Messi mindestens über die WM-Saison 2026 halten will, ist hinlänglich bekannt. Im kommenden Jahr wird auch das neue Stadion des Clubs, der Miami Freedom Park, eröffnet. Vor einigen Wochen waren allerdings auch wieder wilde Spekulationen um ein Angebot aus Saudi-Arabien aufgetaucht. Messi hatte ein solches aber schon einmal abgelehnt, als er von PSG nach Miami gewechselt war.

Dort versuchen die Inter-Verantwortlichen, die bestmögliche Wohlfühlatmosphäre für den Weltmeister zu schaffen. Trainer des Teams ist mittlerweile sein langjähriger Nationalmannschaftskollege Javier Mascherano, jüngst verpflichtete Miami auch noch Messi-Landsmann Rodrigo de Paul aus der WM-Mannschaft von 2022. Ob Messi im kommenden Jahr zur Titelverteidigung mit den Argentiniern antritt, lässt er sich offen. Es dürfte aber eher davon auszugehen sein. Sein aktueller Vertrag ist noch bis zum Jahresende gültig.