Messi-Doppelpack macht Titel für Inter Miami perfekt

Lionel Messi hat Inter Miami zum nächsten Titel geführt. Mit einem Doppelpack beim 3:2 gegen Columbus Crew hatte der Weltmeister aus Argentinien maßgeblichen Anteil an dem Sieg, durch den Miami nicht mehr von Rang eins der Tabelle in der Major League Soccer verdrängt werden kann. Dafür bekommt das Team von Mitbesitzer David Beckham erstmals das sogenannte Supporters Shield. Für die anstehenden Playoffs in der nordamerikanischen Profi-Liga hat Inter Miami zudem durchgehend den Heimvorteil.

Messi traf in der 45. Minute zum 1:0 und erzielte dann mit einem direkt verwandelten Freistoß aus großer Distanz in der Nachspielzeit das 2:0 (45.+5). Sein Kumpel Luis Suarez stellte nach dem Anschlusstreffer den Zwei-Tore-Abstand wieder her (48. Minute). Columbus kam erneut zum Anschlusstreffer und hatte trotz Unterzahl am Ende durch einen Elfmeter noch die große Chance zum Ausgleich. Inter-Torwart Drake Callender parierte den Versuch allerdings und machte den Titelgewinn perfekt. Für Messi war es der fünfte Doppelpack dieser MLS-Saison, er kommt in 17 Spielen auf 17 Tore.

Am letzten Oktober-Wochenende eröffnet Miami die Playoffs nun sicher mit einem Heimspiel. Sollte sich Miami in der Best-of-Three-Serie durchsetzen, hat Inter auch in den folgenden Runden den Heimvorteil. Das Halbfinale der Eastern Conference wäre am 23. oder 24. November, das Finale der Eastern Conference eine Woche danach. Um den MLS Cup gegen den Sieger der Western Conference ginge es dann am 7. Dezember.