Messi gewinnt mit Inter Miami Playoff-Auftakt

Inter Miami hat das Auftaktspiel der Playoffs in der Major League Soccer (MLS) erfolgreich bestritten. Das Team um den achtmaligen Weltfußballer Lionel Messi gewann gegen Atlanta United im heimischen Lockhart Stadium mit 2:1 (1:1).

Bereits in der 2. Minute ging Miami durch Luis Suárez in Führung. Die Entscheidung brachte Jordi Alba mit einem sehenswerten Fernschuss nach Vorlage von Messi (60.). Atlanta hatte durch Saba Lobjanidze noch in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich ausgeglichen (39.).

Miami, das sich als punktbestes Team der Hauptrunde für die Playoffs qualifizierte, fehlt damit noch ein Sieg zum Einzug in das Halbfinale der Eastern Conference. Spiel zwei steht am 2. November in Atlanta an.