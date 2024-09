Reus beim 4:2 der LA Galaxy verletzt ausgewechselt

Der ehemalige Dortmunder Marco Reus ist in der Major League Soccer verletzt ausgewechselt worden. Reus musste beim 4:2 seiner Los Angeles Galaxy gegen die Vancouver Whitecaps in der 66. Minute vom Feld. Unmittelbar nach dem 1:3 kurz zuvor hatte er sich auf den Rasen gesetzt und an den rechten hinteren Oberschenkel gefasst.

In der Partie hatte er bis dahin kaum auffällige Szenen. Nach seiner Rolle als Einwechselspieler beim 2:4 gegen die Portland Timbers stand der 35-Jährige gegen Vancouver wieder in der Startelf. Für Reus, der nach zwölf Jahren bei Borussia Dortmund erstmals in seiner Karriere im Ausland Fußball spielt, war es der fünfte Einsatz nach seinem Wechsel in die Major League Soccer.

Die Los Angeles Galaxy sind Tabellenführer der Western Conference und bereits für die Playoffs qualifiziert.

Icon Vergrößern Angeschlagen auf der Bank: Marco Reus von Los Angeles Galaxy nach seiner Auswechslung. Foto: Maximilian Haupt/dpa Icon Schließen Schließen Angeschlagen auf der Bank: Marco Reus von Los Angeles Galaxy nach seiner Auswechslung. Foto: Maximilian Haupt/dpa