Vor Duell mit Messi: Choupo-Moting und Forsberg in Torlaune

Vor dem Duell mit Lionel Messi und Inter Miami haben sich die Ex-Bundesliga-Profis Eric-Maxim Choupo-Moting und Emil Forsberg mit insgesamt vier Toren in Bestform präsentiert. Ex-Bayern-Profi Choupo-Moting kommt in seiner ersten Saison in der Major League Soccer auf bereits 13 Tore für die New York Red Bulls.

Beim 5:3 gegen New England Revolution erzielte er den Ausgleich zum 2:2 (70. Minute), dann traf er zum zwischenzeitlichen 4:2 (83.). Forsberg, der in Deutschland lange für RB Leipzig gespielt hatte, traf zum 3:2 (72.) und via Elfmeter zum 5:2 (88.). Der Schwede bereitete zudem den ersten Treffer von Choupo-Moting vor. Gegen Messi und Miami spielt New York am Samstag (Ortszeit). Inter Miami steht in der Tabelle der Eastern Conference als Fünfter drei Plätze vor den New York Red Bulls.