Sergio Agüero gibt Ende seiner Profilaufbahn bekannt

Unter Tränen hat Fußballspieler Sergio "Kun" Agüero sein Karriereende bekannt gegeben. Wegen eines Herzfehlers könne er nicht weiterspielen, sagte der FC Barcelona Spieler bei einer Pressekonferenz am Mittwoch im Camp-Nou-Stadion in Barcelona. "Das ist ein sehr harter Moment für mich, aber die Gesundheit steht an erster Stelle", so der 33-jährige Artgentinier. Während der Pressekonferenz war Agüero so gerührt, dass er wegen der Tränen immer wieder sein Statement unterbrechen musste. Das Publikum, in dem neben Pressevertretern auch langjährige Wegbegleiter des Fußballstars saßen, applaudierte aufmunternd.

Agüero, der in der Nationalmannschaft von Argentinien spielte und bisher Stürmer beim FC Barcelona war, leidet unter Herzrhytmusstörungen. Ende Oktober brach er während eines Spiels zwischen Barca und Deportivo Alavés im Camp Nou plötzlich in der 40. Minuten zusammen. Dabei fasste er sich an die Brust und rang nach Luft, danach musste er ausgewechselt werden.

Bei der Pressekonferenz am Mittwoch betonte er, dass er seit seinem Zusammenbruch alles dafür gegeben habe, um weiterspielen zu können. Seine medizinischen Berater hätten ihm aber gesagt, dass es das Beste für seine Gesundheit sei, wenn er aufhören würde im Profifußball zu spielen.

Agüero ist Rekordtorjäger bei Man City

In England wird Agüero wegen seiner Leistung beim Club Manchester City verehrt, wo er in 275 Pflichtspielen 184 Tore erzielte. Damit ist er Rekordtorjäger beim englischen Verein und bester ausländischer Torjäger in der Premier League. Erst im Sommer dieses Jahres wechselte er zum FC Barcelona. Vor seiner Zeit in England spielte Agüero von 2006 bis 2011 bei Atlético Madrid.

Er war jahrelang mit Giannina Maradona zusammen, der Tochter von Argentinies Fußball-Legende Diego Maradonna. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, der selbst Fußball spielt und Patenkind von Lionel Messi ist.

