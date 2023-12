Champions League: Man United - Bayern München live im TV und Stream sehen

Manchester United gegen FC Bayern München: Die Champions-League-Partie ist am letzten Spieltag der Vorrunde. Wir haben alle Infos rund um Übertragung, Termin, Bilanz und einen Live-Ticker.

Die Gruppenphase der UEFA Champions League 2023/24 geht mit dem 6. Spieltag am 12. und 13. Dezember zu Ende. 2024 beginnt dann mit den Spielen im Achtelfinale die KO-Phase des Turniers. Nach dem Spielplan der Champions League-Saison 23/24 trifft hier unter anderem der FC Bayern München auf den englischen Rekordmeister, Manchester United. Es ist das zweite Aufeinandertreffen in dieser Saison. Am 1. Spieltag der Saison empfing der deutsche Rekordmeister das Team aus Manchester bereits bei sich in der heimischen Allianz-Arena. Dort gewannen die Bayern ein spannendes Spiel am Ende mit 4:3.

Nun reist der FC Bayern nach Manchester, um dort als bereits feststehender Sieger seiner Gruppe das letzte Spiel der Vorrunde zu bestreiten. Manchester United hingegen kämpft um den Verbleib im europäischen Wettbewerb. Die "Red Devils" sind vor dem Spiel Tabellenletzter und müssen für ein Weiterkommen nicht nur siegen, sondern auch auf Unterstützung der anderen Teams aus der Gruppe hoffen.

Sie möchten das Spiel live im TV oder Stream mitverfolgen? Alle Informationen zur Partie und zur Übertragung, den Termin und die Uhrzeit des Anpfiffs haben wir hier für Sie. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels auch einen Live-Ticker zur Partie zwischen Man United und dem FC Bayern.

Man United vs. Bayern München in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der Anstoß der Partie des FC Bayern bei Manchester United ist am 12. Dezember um 21 Uhr. Das Spiel findet im traditionsreichen Heimstadion von United statt, dem Old Trafford.

Manchester gegen FC Bayern live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der UEFA Champions League 2023/24 wird von verschiedenen Sendern und Streaming-Anbietern übernommen. Die Rechte an den meisten Spielen hat DAZN. Zudem laufen einige Spiele am Dienstagabend bei Amazon Prime - so auch die Partie zwischen Bayern und Man United. Über Amazon Prime lässt sich die Partie im Pay-TV und Live-Stream verfolgen.

Alle anderen Spiele des letzten Spieltags der Champions-League-Gruppenphase laufen bei DAZN. Somit wird Manchester United gegen Bayern München nicht im Free-TV übertragen. Lediglich das Finale der CL-Saison wird kostenfrei im ZDF zu sehen sein.

Hier sind noch einmal alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im Überblick aufgelistet:

Spiel: Manchester United - FC Bayern München , 6. Spieltag der UEFA Champions League-Gruppenphase 2023/24

- , 6. Spieltag der UEFA Champions League-Gruppenphase 2023/24 Datum: Dienstag, 12. Dezember 2023

Dienstag, 12. Dezember 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Stadion: Old Trafford, Manchester

Old Trafford, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Amazone Prime

Amazone Prime Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime

Man United - Bayern München: Bilanz der Teams in der CL

Insgesamt zwölfmal trafen der FC Bayern und Manchester United in der Champions League aufeinander, unter anderem im Finale der Saison 98/99. Hier gewannen United mit 2:1. Doch insgesamt hat der FC Bayern die Nase vorn in der Bilanz. Laut fussballdaten.de siegten die Bayern fünf Mal, genauso oft endete die Begegnung am Ende Unentschieden und nur zweimal setzte sich Manchester siegreich durch. Bei der Torbilanz der zwölf Partien ist ebenfalls das Team aus München vorn: 20:16 Tore lautet die Statistik.

Live-Ticker zum CL-Spiel ManU vs. Bayern

Wenn Sie keine Möglichkeit haben über Amazon Prime das Spiel zwischen Manchester und Bayern live im TV oder Stream zu verfolgen, dann können Sie auch auf unseren Live-Ticker der Augsburger Allgemeinen zurückgreifen. Hier werden alle wichtigen Aktionen des Fußballspiels mitgeteilt. So wird kein Tor, keine Auswechslung oder Karte verpasst.

