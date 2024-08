Tarifvertrag im US-Frauenfußball setzt neue Maßstäbe

Profi-Fußballerinnen in den USA haben dank eines neuen Tarifvertrags zukünftig deutlich mehr Kontrolle über ihrer Karriere und verdienen zudem mehr Geld als bislang. Wie alle anderen Profis in der NWSL können auch die deutschen Nationalspielerinnen Ann-Katrin Berger und Felicitas Rauch ab der kommenden Saison nicht mehr gegen ihren Willen transferiert werden. Als erste relevante Profi-Liga der USA schafft die NWSL zudem den sogenannten Draft ab - und gibt Spielerinnen nach dem College damit erheblich mehr Kontrolle darüber, in welchem Team sie ihre Karriere als Profi beginnen werden.

Gemäß dem neuen Regelwerk steigt der Mindestlohn zudem von rund 38.000 US-Dollar auf 48.500 US-Dollar - und bis zum Ende des neuen Vertrages im Jahr 2030 auf 82.500 US-Dollar. Eine Höchstgrenze beim Gehalt einzelner Spielerinnen gibt es nicht, die Gehaltsobergrenze für ganze Teams wächst mit deren Einnahmen. Das Gehalt ist zudem über die ganze Vertragsdauer garantiert. Möglich macht all das der Tarifvertrag, auf den sich die Spielergewerkschaft NWSLPA und die National Women's Soccer League einigten und der den bestehenden, eigentlich noch zwei Jahre gültigen Vertrag, ablöst.

Frauensport boomt - und die NWSL wächst rasant

«Der Draft ist ein überholtes Modell, das Teams die Macht gab, für Spielerinnen zu entscheiden», sagte NWSLPA-Präsidentin Tori Huster. «Jetzt können Spielerinnen sich die Umgebung aussuchen, die zu ihren Bedürfnissen passt und ihre Möglichkeiten maximieren. Teams werden sich bemühen müssen, ein Umfeld zu schaffen, das Spielerinnen anzieht.»

Frauensport boomt und auch die Popularität der NWSL wächst rasant. Im vergangenen November vergab die Liga die Fernsehrechte neu und gewann mit CBS Sports, ESPN, Amazon Prime Video und Scripps Sports Partner mit großer Reichweite. Laut US-Medien bringt der Deal der Liga 240 Millionen US-Dollar für vier Jahre ein - ein gigantischer Sprung zu den zuvor 4,5 Millionen US-Dollar für drei Jahre.