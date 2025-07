Liverpool plant Gedenkfeier für Jota vor Testspiel

Der englische Fußballmeister FC Liverpool wird bei seinem ersten Testspiel vor der neuen Saison des gestorbenen Profi Diogo Jota und seines Bruders André Silva gedenken. Bei der Auswärtspartie am Sonntag gegen Preston North End soll mit mehreren Aktionen an die beiden Fußballer erinnert werden, die vergangene Woche bei einem Verkehrsunfall in Spanien ums Leben gekommen sind.

«You'll Never Walk Alone» und Kranzniederlegung in Preston

Vor dem Anpfiff wird in Prestons Deepdale-Stadion die Liverpool-Vereinshymne «You’ll Never Walk Alone» gespielt. Preston-Anhänger wollen zusammen mit den anreisenden Liverpool-Fans einen Kranz niederlegen.

Außerdem wird eine Schweigeminute abgehalten, während auf den Stadionbildschirmen und Banden an die Brüder erinnert wird. Beide Mannschaften treten mit Trauerflor an. Prestons Stadionmagazin wird als Sonderausgabe mit Widmungen herausgegeben.

Die Gedenkfeier vor dem Anpfiff des Testspiels wird auf dem Youtube-Kanal und weiteren Social-Media-Kanälen des FC Liverpool übertragen.