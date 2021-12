Turbine Potsdam gegen VfL Wolfsburg fällt aus

Das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga der Frauen zwischen Turbine Potsdam und dem VfL Wolfsburg ist ausgefallen.

Bei den Gastgeberinnen gibt es mehrere Corona-Fälle, wie Turbine auf Twitter mitteilte. Ursprünglich sollte die Partie um 16.00 Uhr im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion angepfiffen werden.

Der VfL Wolfsburg wollte am ersten Spieltag der Rückrunde wieder an die Tabellenspitze zurückkehren, bleibt aber mit insgesamt 26 Zählern einem Punkt und einem Spiel weniger hinter der TSG Hoffenheim. Potsdam weist nach elf Spielen 21 Punkte auf. Der FC Bayern München hatte am Sonntag noch die Möglichkeit, mit einem Sieg bei Werder Bremen Rang eins zu übernehmen.

© dpa-infocom, dpa:211219-99-443466/2 (dpa)

Webseite von Turbine Potsdam

Tweet von Turbine Potsdam