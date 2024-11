Hoeneß tönt, Stars liefern - Kane ballert sich für PSG warm

Uli Hoeneß durfte sich nach seinem großspurigen Meister-Getöse über einen perfekten Spieltag freuen. Nach dem Hattrick von Tor-Künstler Harry Kane beim 3:0 seines FC Bayern gegen den FC Augsburg wurde dem Vereinspatron das Genuss-Wochenende durch die Niederlage von RB Leipzig noch einmal extra versüßt.

Mit der auf sechs Punkte ausgebauten Tabellenführung auf den neuen, ersten Verfolger Eintracht Frankfurt blicken die Münchner den klangvollen Aufgaben gegen Paris Saint-Germain in der Champions League, Borussia Dortmund in der Liga und Bayer Leverkusen im DFB-Pokal erst recht gerne und mit maximalem Selbstbewusstsein entgegen.

«Es beginnt die Vorfreude auf wirklich drei Highlightspiele», frohlockte Sportvorstand Max Eberl nach der Aufwärmrunde am winterlichen Freitagabend gegen den FCA. Den Meister-Auftrag des vorlauten Hoeneß nahm Eberl nach dem sechsten Spiel am Stück ohne Gegentor an. «Uli ist im Aufsichtsrat. Uli hat diesen Verein groß gemacht. Der darf sich zurücklehnen und kann uns den Druck machen, dass wir erfolgreich sein sollen», sagte Eberl. «Wir müssen alles dafür tun, dass wir dann seinen Wunsch erfüllen.»

Hoeneß: «Stehen wunderbar da»

Hoeneß hatte seinen Herzensclub bei einem Auftritt in der Schweiz gerühmt. Und die Meisterschaft hatte der 72-Jährige einfach schon mal zugesagt, nachdem zuletzt die Leverkusener Profis um Florian Wirtz die Schale erorbert hatten.

Diesmal wollen wieder die Bayern jubeln. Gerade Kane will seine quälende Titellos-Serie beenden. Im Kreise von Family & Friends ließ der 100-Millionen-Euro-Stürmer den schönen Abend gegen den FCA ausklingen. Mit zwei verwandelten Strafstößen baute der Münchner Mister 100 Prozent seine Erfolgsbilanz vom Punkt auf 25 erfolgreiche Versuche in Folge aus. Zum vierten Mal in dieser Saison nahm der Vater von vier Kindern in einer Plastiktüte den von den Mitspielern signierten Ball für mindestens drei Treffer in einem Spiel mit nach Hause.

Hattrick mit Tor-Kunststück

Besonders gut gefiel dem 31-Jährigen selbst der finale Treffer. Kurz vor dem Schlusspfiff verlud Kane artistisch den guten Gäste-Torwart Nediljko Labrovic, indem er den Ball erst mit dem Fuß in die Luft spitzelte und dann locker zum Endstand einköpfte.

«So ein Tor habe ich noch nie gemacht. Mal trifft man aus der Distanz, letztes Jahr sogar von der Mittellinie, aber dieses Tor hatte mehr Finesse und Touch. Es war ein besonderes Tor», schilderte Kane nach seinem 14. Tor in der laufenden Bundesligasaison.

Der späte Hattrick überraschte seinen Trainer nicht wirklich. «Du kannst ein ganzes Spiel gut gegen Harry Kane verteidigen. Aber dann braucht er nur drei, vier oder fünf Minuten und weiß genau, was er machen muss», sagte Vincent Kompany. Die vollmundige Hoeneß-Ansage zum Meistertitel kommentierte der Bayern-Coach mit einem verschmitzten Lächeln. «Er hat halt mehr Erfahrung als ich, vielleicht weiß er es besser», sagte der Belgier.

Neuer: Hoeneß steht ja nicht auf dem Platz

Die Stars nehmen es locker. «Generell freuen wir uns natürlich sehr, dass Herr Hoeneß großes Vertrauen in die Mannschaft hat», sagte Joshua Kimmich. «Wir werden versuchen, die Punkte zu holen, dass es ihm gut geht.» Kapitän Manuel Neuer war von der Hoeneß-Aussage nicht überrascht. «Solche Sachen hat er in der Vergangenheit auch schon mal rausgehauen», sagte der Torhüter. «Im Grunde genommen müssen wir dafür sorgen, dass es eintrifft. Aber das ist ein harter, steiniger Weg.»

Icon Vergrößern Mit dem Ball als Trophäe geht es für Harry Kane nach Hause. Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Mit dem Ball als Trophäe geht es für Harry Kane nach Hause. Foto: Sven Hoppe/dpa

Icon Vergrößern Der FC Bayern jubelt in der Bundesliga - nach Ansage von Uli Hoeneß im Sommer auch als Meister. Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Der FC Bayern jubelt in der Bundesliga - nach Ansage von Uli Hoeneß im Sommer auch als Meister. Foto: Sven Hoppe/dpa

Icon Vergrößern Wenn Harry Kane antritt, ist der Elfmeter drin. Foto: Tom Weller/dpa Icon Schließen Schließen Wenn Harry Kane antritt, ist der Elfmeter drin. Foto: Tom Weller/dpa