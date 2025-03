Bobic: «Nicht jeder Spieler geht mehr zum FC Bayern»

Der frühere Fußball-Europameister Fredi Bobic glaubt nicht zwangsläufig an einen Wechsel von Florian Wirtz zum FC Bayern. «Nicht jeder Spieler geht mehr zum FC Bayern. Nicht jeder Spieler sagt: "Ja und Amen, ich geh dahin."», sagte Bobic im «Triple - der Schüttflix Fußballtalk» auf Sky auf die Frage, ob der 21 Jahre alte Nationalspieler im Sommer von Leverkusen nach München wechselt.

Es gebe immer noch die zahlungskräftigen Topclubs in England oder Spanien. «Jeder deutsche Spieler geht nicht immer sofort zum FC Bayern, nur weil die Bayern ein Angebot machen. Wenn du die Möglichkeit hast, zu Real Madrid oder zum FC Barcelona zu wechseln, dann gehst du auch da hin», ergänzte Bobic.

Zudem glaubt der Europameister von 1996, dass die Finanzierung eines möglichen Wirtz-Transfers die Bayern vor extreme Herausforderungen stellen würde. «Das Festgeldkonto ist ein bisschen geschrumpft. Das hat man selbst zugegeben. Also man muss sich schon ganz genau überlegen, ob man so viel Geld ausgibt», sagte Bobic. «Sie können es sich leisten, aber dann kommen sie in den Grenzbereich.»

Wirtz schuftet fürs Comeback

Wirtz arbeitet nach seiner Verletzung derzeit in der Reha an seinem Comeback. Der überragende Offensivspieler wird Bayer Leverkusen aber noch mehrere Wochen fehlen. Er hatte sich in der Bundesligapartie gegen den SV Werder Bremen eine Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Der Bayer-Star fehlt damit auch Bundestrainer Julian Nagelsmann und der Nationalmannschaft in beiden Duellen des Nations-League-Viertelfinals mit Italien. Im Hinspiel wäre Wirtz wegen einer Gelbsperre ohnehin gesperrt gewesen.