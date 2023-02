AS Monacco - Bayer Leverkusen in der Europa League: Termin und Live-Übertragung vom Rückspiel

Hier bekommen Sie alle Infos rund um Termin, Übertragung und Live-Ticker des Rückspiels von AS Monacco gegen Bayer Leverkusen in den Europa-League-Playoffs.

Die Gruppenphase der Europa League 2022/23 ist zu Ende und es geht in die Playoffs. Im Rückspiel treffen der AS Monaco und Bayer Leverkusen im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale ein zweites Mal aufeinander. Das Hinspiel konnte Monaco mit 3:2 bereits für sich entscheiden.

Wann läuft das Match? Gibt es das Spiel auch im Free-TV oder im Stream zu sehen? Alle Informationen zum Rückspiel finden Sie hier, ebenso wie unseren kostenlosen Live-Ticker zur Europa League 2023/23, über den Sie alle Ereignisse der Spiele live mitverfolgen können.

AS Monaco gegen Bayer Leverkusen in den Europa League Playoffs 2022/23: Wann ist Anpfiff?

Dem Spielplan der Europa League 2022/23 zufolge findet das Rückspiel zwischen Monaco und Leverkusen heute am 23. Februar statt - Anstoß ist um 18.45 Uhr. Da das Hinspiel in der "BayArena" in Leverkusen stattfand, wird dieses Duell in der Heimat des AS Monaco ausgetragen - im "Stade Louis II" im Stadtstaat Monaco.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Übertragung von AS Monaco vs. Bayer Leverkusen live im TV und Stream - ist das Spiel auch im Free-TV zu sehen?

Die Übertragungsrechte der UEFA Europa League Playoffs hat 2022/23 der Privatsender RTL, doch die meisten Partien sind ausschließlich auf dem Streamingdienst RTL+ verfügbar. Auch das Rückspiel AS Monaco gegen Bayer Leverkusen gehört zu den Matches, die nur mit einem kostenpflichtigen Abo auf RTL+ zu sehen sind.

Hier haben wir alle wichtigen Infos für Sie auf einen Blick zusammengefasst:

Spiel: AS Monaco gegen Bayer Leverkusen , Europa League Playoffs 2022/23

gegen , 2022/23 Datum: Donnerstag, 23. Februar 2023

Donnerstag, 23. Februar 2023 Uhrzeit: 18:45 Uhr

18:45 Uhr Ort: Stade Louis II, Monaco

Stade Louis II, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: RTL+

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Live-Ticker der EL Playoffs 2022/23: Spielstand, Aufstellung und Ergebnisse zum Rückspiel AS Monaco gegen Bayer Leverkusen

Da es viele Spiele der Europa League 2022/23 live nur gegen Bezahlung zu sehen gibt, bieten wir Ihnen unseren Live-Ticker zu den EL-Playoffs an. So erfahren sie jedes Detail über Spielstand, Aufstellung und Ergebnisse kostenlos. Auch über das Rückspiel AS Monaco gegen Bayer Leverkusen bleiben Sie mit unserem Live-Ticker zum Spielverlauf auf dem Laufenden.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung der UEFA Europa League Playoffs 2022/23: Wo sind die Spiele zu sehen?

Wie bereits angekündigt, sind im Free-TV nur wenige Spiele der Europa League verfügbar. Da RTL allein die Rechte an der Ausstrahlung besitzt, können Spiele in ihrer vollen Bandbreite nur durch das Abschließen von einem Abonnement bei RTL+ im Stream verfolgt werden. Ein Abo bei dem Streaminganbieter ist bereits ab 4,99 Euro im Monat erhältlich. Welche Spiele im Free-TV laufen und welche nicht, wird meist erst kurz vor dem Spieltag bekannt gegeben.

Bilanz von AS Monaco - Bayer Leverkusen

Beim Vergleich der Aufeinandertreffen beider Mannschaften lag Monaco in der Vergangenheit meist vorne. Zum ersten Mal spielten die beiden Teams 1997 gegeneinander und trennten sich mit 2:2 im Unentschieden.

Vor der diesjährigen Europa League hat der AS Monaco bei insgesamt sechs Begegnungen mit Bayer Leverkusen drei Siege nach Hause geholt. Leverkusen gewann einmal, denn zwei Spiele endeten im Unentschieden. Somit liegt Torverhältnis bei 9:6 für den AS Monaco, aber das letzte Match aus dem Jahr 2016 hat Bayer Leverkusen mit 3:0 gewonnen.

Da Monaco das Hinspiel der Europa-Legaue-Playoffs 2022/23 für sich entschied, bleibt nun abzuwarten, wie sich die Mannschafen im Rückspiel begegnen.