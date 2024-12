Schmidt kritisiert Heidenheimer vor Abstiegsduell in Bochum

Trainer Frank Schmidt ärgert sich über den verpassten Sieg seines 1. FC Heidenheim in der Conference League vor dem wichtigen Bundesligaspiel beim VfL Bochum. «Ich glaube, so ein kleiner Brustlöser hätte das sein können», sagte der 50-Jährige nach dem 1:1 (1:0) gegen den FC St. Gallen. «Das haben wir leider wieder hergegeben und deswegen wird es nicht einfacher.»

Schmidt kritisch: Spieler müssen «zu 100 Prozent bereit» sein

Er werde genau hinschauen, wer für das Abstiegskampfduell in Bochum bereit sei. «Wir müssen davon ausgehen, dass Bochum uns massiv versuchen wird, unter Druck zu setzen. Und da muss man dagegenhalten», sagte der Coach: «Wir können nur auf die Spieler setzen, die zu 100 Prozent bereit sind.»

Zum Jahresabschluss kann Heidenheim den in dieser Saison noch sieglosen Tabellenletzten (3 Punkte) weiter distanzieren oder zumindest auf Distanz halten. Der Ostalb-Club belegt momentan den Abstiegsrelegationsrang (10 Zähler). Seit Ende September hat Heidenheim in der Fußball-Bundesliga nicht mehr gewonnen. Einen Punkt holte der Club zuletzt Ende Oktober.

Gegen den FC St. Gallen beendete das Team nach zuvor wettbewerbsübergreifend sieben Pflichtspiel-Niederlagen nacheinander immerhin die Abwärtsspirale.

Schmidt hadert: «Das Spiel musst du gewinnen»

Mit einem Sieg hätte der Europa-League-Debütant den Sprung unter die Top Acht und den direkten Achtelfinaleinzug geschafft. Diese Chance habe seine Elf «vielleicht sogar hergeschenkt», kritisierte Schmidt. «Ich bin nicht zufrieden, weil das Spiel heute musst du gewinnen.»

Obwohl sie die Partie gegen die Schweizer lange kontrollierten, hatten es die Heidenheimer aber verpasst, das zweite Tor nachzulegen und kassierten rund eine Viertelstunde vor Schluss den Ausgleich. «Da ist zu wenig Entschlossenheit gewesen und auch zu wenig Glauben, dieses entscheidende Tor zu machen», haderte Schmidt.

Zwei Gegner möglich - Auslosung am Freitag

Mit zehn Punkten schließt der Club von der Ostalb die Ligaphase bei seinem Europapokal-Debüt als 16. ab. Am Freitag (13.00 Uhr) wird feststehen, ob Heidenheim gegen KAA Gent aus Belgien oder den FC Kopenhagen aus Dänemark in den Playoffs ums Achtelfinale spielt. Die Runde wird am 13. und 20. Februar ausgetragen.

Icon Vergrößern Trainer Frank Schmidt und Kapitän Patrick Mainka sehen das 1:1 gegen den FC St. Gallen kritisch. Foto: Tom Weller/dpa Icon Schließen Schließen Trainer Frank Schmidt und Kapitän Patrick Mainka sehen das 1:1 gegen den FC St. Gallen kritisch. Foto: Tom Weller/dpa