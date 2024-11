Deutsche U21 ohne Hoffenheims Tom Bischof

Ohne Tom Bischof von der TSG 1899 Hoffenheim muss die deutsche U21 in den ersten Testspielen auf dem Weg zur EM-Endrunde auskommen. «Er hat schon seit längerem auch ein bisschen Probleme an den Adduktoren und die hat er jetzt auch wieder gespürt und deswegen wollen wir da kein Risiko eingehen bei so einem jungen Spieler», begründete Nationaltrainer Antonio Di Salvo den Verzicht auf den 19-Jährigen.

Bischof war in der vergangenen Woche erstmals für die U21-Auswahl nominiert worden. «Ich weiß nicht, wie viele englische Wochen er jetzt hintereinander gespielt hat», sagte Di Salvo vor dem Spiel gegen Dänemark am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Aachen. Der Mittelfeldspieler vom Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga solle sich deshalb «lieber regenerieren, damit er dann auch Hoffenheim zur Verfügung steht nach der Länderspielpause».