vor 52 Min.

1:1 gegen Österreich: Deutsche U21-Mannschaft erreicht Halbfinale

Deutschlands U21-Nationalmannschaft hat bei der EM das Halbfinale erreicht und sich damit auch für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifiziert.

Den deutschen Nachwuchs-Fußballern genügte am Sonntag in Udine ein 1:1 gegen Österreich zum Einzug in die K.o.-Runde.



Deutschlands U21-Nationalmannschaft ging mit der gleichen Startelf wie beim 6:1-Sieg gegen Serbien in das letzte EM-Vorrundenspiel gegen Österreich.

Im Mittelfeld spielte der Titelverteidiger wieder mit Florian Neuhaus, Maximilian Eggestein und Mahmoud Dahoud. Für den zuletzt nach seinen beiden Einwechslungen starken Nadiem Amiri blieb erneut nur ein Platz auf der Bank.

Den deutschen U21-Fußballern genügte gegen Österreich ein Punkt zum sicheren Halbfinaleinzug und der Qualifikation für Olympia.

Die deutsche Startelf: Nübel - Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs - Neuhaus, M. Eggestein, Dahoud - Öztunali, Waldschmidt, Richter (dpa)

