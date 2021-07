Nationalspieler Gosens versteigert Fußballschuhe und Trikots

Nationalspieler Robin Gosens versteigert Fußballschuhe und Trikots für einen guten Zweck.

Zusammen mit einem Charity-Auktionsportal bietet der 27 Jahre alte Profi vom italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo ab sofort 42 Paar Fußballschuhe an, zudem gibt es auch getragene EM-Trikots. "Aufgrund der aktuellen Lage haben wir uns entschieden, einen Teil des Erlöses an die Opfer der Flutkatastrophe zu spenden", schrieb Gosens bei Instagram. Der andere Teil gehe an eine Einrichtung aus seiner Region.

"Schon vor drei Jahren habe ich in meiner Heimat eine Schuh-Aktion gestartet, bei der ich neue und getragene Treter von mir und meinen Kollegen am Saisonende eingesammelt habe und sie dann für den guten Zweck versteigert habe", erklärte Gosens weiter. Nun solle auch wieder jeder die Möglichkeit haben, "ein neues oder getragenes Paar Schuhe von mir oder meinen Kollegen zu ersteigern." Die Auktion endet am 17. August.

© dpa-infocom, dpa:210723-99-493141/2 (dpa)

