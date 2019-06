DFB-Direktor Bierhoff: Klopp "Vorzeige-Beispiel"

Europameisterschaft

U21 startet EM-Countdown - Auf den Spuren von Löw und Co.

Franz Beckenbauer und Joachim Löw legten in Südtirol den Grundstein für erfolgreiche Turniere. Stefan Kuntz würde es den Trainer-Größen mit Deutschlands U21 gerne nachmachen. Seine Mannschaft startet als Titelverteidiger in die EM. Von Bierhoff gibt es Dank an Kuntz.