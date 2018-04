DFB-Teammanager Bierhoff denkt an Vertragsverlängerung

Oliver Bierhoff stammt aus Karlsruhe und kommt dort am 1. Mai 1968 zur Welt.

Er wächst in Essen auf und wechselt 1985 zu Bayer Uerdingen. Hier wird er mit der A-Jugend zwei Jahre später Deutscher Meister.

Seine ersten Schritte im Profifußball macht er in der Saison 1986/87: Er bestreitet für Bayer 19 Bundesligaspiele. Danach wechselt der Stürmer zum Hamburger SV, dann zu Borussia Mönchengladbach.

1990 folgt der Schritt ins Ausland: Bei Austria Salzburg wird er zum Torjäger in Österreich. In den nächsten Jahren stürmt er in Italien bis 2003 unter anderem für den AC Mailand und Chievo Verona.