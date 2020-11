vor 49 Min.

Der Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft

Der Kader der Fußball-Nationalmannschaft für das Testspiel am 11.

November in Leipzig gegen Tschechien sowie die Spiele der Nations League am 14. November in Leipzig gegen die Ukraine und am 17. November in Sevilla gegen Spanien.

Tor: Manuel Neuer ( Bayern München), Bernd Leno (FC Arsenal), Kevin Trapp ( Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann ( TSG 1899 Hoffenheim)

Abwehr: Matthias Ginter ( Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Marcel Halstenberg, Benjamin Henrichs (beide RB Leipzig), Robin Koch (Leeds United), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schulz ( Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha BSC), Jonathan Tah ( Bayer Leverkusen), Philipp Max (PSV Eindhoven), Felix Uduokhai ( FC Augsburg), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain)

Mittelfeld und Angriff: Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Julian Brandt, Mahmoud Dahoud (beide Borussia Dortmund), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Leroy Sané (alle Bayern München), Jonas Hofmann, Florian Neuhaus (beide Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos (Real Madrid), Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon), Timo Werner (FC Chelsea), Ilkay Gündogan (Manchester City)

© dpa-infocom, dpa:201106-99-239242/2 (dpa)

