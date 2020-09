18:08 Uhr

Deutschland - Spanien heute live im TV, Stream & Free-TV? Bei ZDF oder ARD?

Deutschland tritt heute am 1. Spieltag der UEFA Nations League 2020 gegen Spanien an. Wo Sie die Partie live im Free-TV, auf ARD oder ZDF, oder im Online-Stream mitverfolgen können, das verraten wir Ihnen hier.

Der Ball der UEFA-Nationenliga rollt wieder und die deutsche Fußballnationalmannschaft tritt heute, Donnerstag, den 03.09.2020, in Stuttgart gegen Spanien an. Hier erfahren Sie, wann und wo das Spiel der DFB-Elf live im TV, Fernsehen und Stream zu sehen sein wird - und ob die Partie im kostenlosen Free-TV übertragen wird.

Deutschland - Spanien live im Online-Stream, TV oder Free-TV?

Was: UEFA Nations League 2020/21

2020/21 Partie: Deutschland - Spanien

- Wann: 03.09.2020

Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Wo: Mercedes-Benz-Arena Stuttgart

Mercedes-Benz-Arena Free-TV: ARD und ZDF

und Kostenloser Stream: Live-Stream der ARD und des ZDF

Live-Stream der und des DAZN : Die Spiele im Heimatland werden vom kostenpflichtigen Streaming-Dienst DAZN nicht übertragen!

UEFA Nations League Spiele live im TV, Online-Stream & Free-TV bei ARD & ZDF

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden live von ARD und ZDF übertragen. Auch nach der Partie ist kostenlos ein Live-Stream des Spiels bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF abrufbar. Als Experten sind für die ARD Bastian Schweinsteiger und für das ZDF Oliver Kahn vor Ort. Auch die Partie am 6. September gegen die Schweiz wird von ZDF und ARD kostenlos ausgestrahlt.

Im Live-Stream ist die Partie gegen Spanien ausschließlich in den Streaming-Angeboten der öffentlich-rechtlichen Sender zu sehen. Der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN überträgt zwar alle anderen Spiele der Nations League, allein die Rechte für die Spiele der Heimmannschaften liegen nicht bei DAZN.

Aufstellung Deutschlands (voraussichtlich): Deutschland vs. Spanien:

Joachim Löw setzt in der Partie gegen Spanien erstmals auf Linksverteidiger Robin Gosens, Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach und in Sachen Torwart auf Hoffenheim-Torwart Oliver Baumann, Bernd Leno oder Kevin Trapp. Manuel Neuer ist nach dem Champions-League Finalturnier in Sonderurlaub, Marc-André ter Stegen fällt verletzungsbedingt aus.

Die gesamte Aufstellung des Kaders sieht wie folgt aus: Torwart Baumann, Leno oder Trapp, Thilo Kehrer, Robin Gosens, Matthias Ginter, Jonathan Tah, Nico Schulz, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Robin Koch, Florian Neuhas, Julian Draxler, Toni Kroos, Julian Brandt, Kai Havertz, Leroy Sané, Suat Serdar, Ilkay Gündogan, Emre Can, Timo Werner und Luca Waldschmidt.

Alle Spiele der deutschen Mannschaft in der UEFA Nations League: Termine, Uhrzeit, Spieltage & Übertragung im TV

Spieltag Datum Partie Übertragung Uhrzeit 1. Spieltag 03.09.2020 Deutschland vs. Spanien ARD , ZDF 20.45 2. Spieltag 06.09.2020 Schweiz vs. Deutschland ARD, ZDF 20.45 3. Spieltag 10.10.2020 Ukraine vs. Deutschland ARD, ZDF 20.45 4. Spieltag 13.10.2020 Deutschland vs. Schweiz ARD, ZDF 20.45 5. Spieltag 14.11.2020 Deutschland vs. Ukraine ARD, ZDF 20.45 6. Spieltag 17.11.2020 Spanien vs. Deutschland ARD, ZDF 20.45





