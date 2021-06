"Haben eine Top-Mannschaft": Havertz glaubt an EM-Titel

Kai Havertz sieht einen möglichen Vorteil für Deutschland im EM-Achtelfinale in der offensiven Spielausrichtung von Kontrahent England.

"Es könnte gut für uns sein, wenn die Engländer das Spiel in die Hand nehmen", sagte der Champions-League-Sieger vom FC Chelsea zum Klassiker im Londoner Wembley-Stadion bei Sport1.

Nach einem Jahr in der Premier League kenne er die englische Mannschaft mittlerweile. Sie verfüge "über eine starke Defensive" aber ist auch "in der Offensive stark". Wenn das DFB-Team aber die eigenen Qualitäten voll einbringe, sei "in den K.o.-Spielen alles drin für uns", betonte Havertz vor der Partie am Dienstag (18.00 Uhr/ ARD und Magenta TV).

Der zweifache Turnier-Torschütze glaubt sogar an den Titel. "Dahinter stecken 100 Prozent Überzeugung. Wir Spieler und der Staff glauben fest daran, dass wir Europameister werden können. Es wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre", erklärte Havertz: "Denn wir haben eine Top-Mannschaft, ein super Trainerteam und eine gute Mentalität. Wir müssen es nur schaffen, unsere Qualität abzurufen."

Zuletzt habe dem deutschen Team die Konstanz gefehlt, räumte Havertz ein, vor allem gegen sogenannte kleinere Gegner. "Wir haben uns gegen sie schwerer getan als gegen die großen, weil die Räume nicht so offen waren. Wenn der Gegner hingegen mitspielt, haben wir mehr Räume. Das ist etwas ganz anderes, als gegen Mannschaften zu spielen, die sich hinten einbunkern und auf Konter spielen."

© dpa-infocom, dpa:210628-99-173795/2 (dpa)

