Ein bisschen EM-Sommer - Die Fußball-Nationalelf spielt in München

Lange war umstritten, ob München EM-Gastgeber bleiben kann. Jetzt ist es entschieden.

Wäre es so schlimm gewesen, wenn sich München gegenüber der Uefa hartleibig gezeigt hätte und die drei Gruppenspiele plus das Viertelfinale auf eine andere Fußball-Bühne hin flöten gegangen wären? Nicht wirklich. Zumal die Uefa in unverschämter Weise Daumenschrauben verteilt hatte. Das ging so weit, dass sich einige Gastgeber in vorauseilendem Gehorsam dem Druck der Europäischen Fußball Union bis zur Ankündigung einer Vollauslastung ihres Stadions beugten.

EM-Spiele in München: Die Münchner waren bockig

Die Münchner - Respekt! - waren dagegen bockig. Auch auf die Gefahr hin, die Spiele zu verlieren. Dass sie am Ende eingeknickt sind, muss der Fußball-Freund verschmerzen, schließlich freut es ihn eben doch, dass ein bescheidener EM-Sommer in München Einzug hält.

