Gosens will sich weiter für DFB-Team empfehlen

Fußballprofi Robin Gosens hofft auf weitere Einsätze in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

"Ich möchte mich mit guten Leistungen weiter für die Nationalmannschaft empfehlen", sagte der 26-Jährige von Atalanta Bergamo im Interview der Zeitung "Rheinische Post". Die Nominierung für die vergangenen Länderspiele gegen Spanien (1:1) und in der Schweiz (1:1) sowie die Startelf-Einsätze "taten enorm gut".

Das habe "auch gezeigt, dass ich in Bergamo nicht ganz so viel falsch gemacht habe", sagte Gosens, der mit dem italienischen Club das Achtelfinale der Champions League erreicht hatte. "Ich glaube, dass ich in der Vorsaison die beste Spielzeit meiner bisherigen Profikarriere abgeliefert habe. Dieses hohe Niveau will ich bestätigen und konstant bieten."

Das Team Bundestrainer Joachim Löw bestreitet am 7. Oktober ein Testspiel in Köln gegen die Türkei. In der Nations League folgen dann die Pflichtspiele in der Ukraine am 10. Oktober und drei Tage später wieder in Köln gegen die Schweiz.

