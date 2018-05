vor 50 Min.

Lahm zu Gündogan und Özil: "Grober Fehlpass" Nationalmannschaft

Der langjährige Nationalmannschafts-Kapitän Philipp Lahm hat die umstrittenen Bilder von Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan als "groben Fehlpass" bezeichnet.

"Um es in Fußballersprache auszudrücken, haben sie einen groben Fehlpass gespielt und was macht man, wenn man einen Fehlpass gespielt hat? Man versucht, den Ball zurückzugewinnen", sagte der 34 Jahre alte Ex-Profi des FC Bayern München dem TV-Sender Sky und ergänzte: "Mit fairen Mitteln und nach Regeln."

Die deutschen Fußball-Nationalspieler Özil und Gündogan hatten Erdogan bei einem Termin in London am vergangenen Sonntag Trikots ihrer Vereine FC Arsenal und Manchester City überreicht. Die von Erdogans Partei veröffentlichten Bilder hatten schnell ein harsches Echo ausgelöst. "So ist Deutschland eben auch. Widersprüchlich und manchmal weniger widersprüchlich", sagte Lahm.

Auf dem Trikot, das Gündogan an Erdogan überreicht hatte, stand handschriftlich über der Signatur auf Türkisch: "Für meinen verehrten Präsidenten - hochachtungsvoll". (dpa)

Integration beim DFB

WM-Spielplan

WM-Teilnehmer

Infos zu WM-Spielorten und dem WM-Gastgeberland

Sportliche Leitung der Nationalmannschaft

Terminplan Nationalmannschaft

Spielplan Nationalmannschaft

Özil bei Twitter

Gündogan bei Twitter

Twitter AK Parti

Grindel bei Twitter

DFB-Mitteilung zu den Fotos

Themen Folgen