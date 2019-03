Matthäus: "Ter Stegen hat faire Chance verdient"

Serbischer Nationalspieler

Nach Eintracht-Höhenflug: Jovic will gegen DFB-Elf glänzen

Luka Jovic ist derzeit in aller Munde. Mit seinen starken Leistungen für Eintracht Frankfurt hat er sich in die Notizbücher europäischer Topvereine gespielt. Nun hofft der Serbe auch in der Nationalmannschaft auf den Durchbruch.