Matthäus wirft Löw taktische Fehler vor

Lothar Matthäus hat nach dem erneuten Unentschieden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft heftige Kritik geübt und dabei explizit Bundestrainer Joachim Löw genannt.

" Deutschland hat jetzt zum fünften Mal die Führung verspielt, gegen die Türkei dreimal in einem Spiel. Wieder kosteten taktische Fehler von Jogi Löw bei den Einwechslungen den Sieg", sagte der ehemalige Kapitän des Nationalteams der "Bild" nach dem 3:3 gegen die Türkei.

"Ich wundere mich, wenn ich sehe, dass da viele Spieler wie Nico Schulz für Deutschland auflaufen, die in ihren Vereinen auf der Bank sitzen", sagte Matthäus weiter. "Genau deshalb schaltet für Deutschland keiner mehr den Fernseher ein."

Löw hatte zu dem Spiel gesagt: "Wir müssen über die Themen reden, was müssen wir verbessern. Wir müssen auch eine andere Mentalität entwickeln." Er kündigte eine intensive Analyse und Aufarbeitung an. Das nächste Spiel ist die Nations-League-Partie am Samstag (20.45 Uhr/ARD) in der Ukraine.

© dpa-infocom, dpa:201008-99-867986/2 (dpa)

