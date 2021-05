Kovac über Volland: EM-Nominierung "erarbeitet"

Der frühere Bayern-Trainer und heutige Monaco-Coach Niko Kovac hat vor dem DFB-Comeback von Kevin Volland die Qualitäten des Angreifers hervorgehoben.

"Kevin hat in Monaco eine überragende Saison gespielt. Er war einer der Garanten für unseren Erfolg", sagte Kovac " Sport1".

Der ehemalige Leverkusener bringe "in jedem Spiel Einsatz, Leidenschaft und individuelle Klasse mit. Er hat sich gegenüber seiner Bundesligazeit nochmal gesteigert", sagte Kovac und betonte: "Kevin hat sich seine EM-Nominierung selbst erarbeitet. Sein Wille, immer noch mehr zu tun, noch besser zu werden, war ausschlaggebend."

In der Ligue 1 beendete die AS Monaco die Saison auf dem dritten Tabellenplatz. Der 28 Jahre alte Volland steht im EM-Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und kehrt erstmals seit November 2016 wieder in die DFB-Auswahl zurück.

© dpa-infocom, dpa:210529-99-785153/2 (dpa)