Ballack über Sané: Hat "genug Chancen bekommen"

Der frühere Kapitän Michael Ballack sieht die jüngsten Leistungen von Leroy Sané im deutschen Nationalteam kritisch und spricht sich für einen Personalwechsel bei der Fußball-EM aus.

Bundestrainer Joachim "Löw muss sich in seinen letzten Spielen entscheiden, wie er mit Leroy Sané umgeht", schrieb der 44 Jahre alte Ex-Kapitän in einer Kolumne beim Internetportal "Sportbuzzer" und schob nach: "Er ist so ein toller Fußballer, der sein Potenzial leider viel zu selten abruft. Er hat aus meiner Sicht genug Chancen bekommen, die er nicht genutzt hat, was wirklich schade ist."

Bayern-Profi Sané hatte nach zwei Kurzeinsätzen bei der Fußball-EM im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn (2:2) durchgespielt, konnte dabei aber nicht überzeugen. "Leroy und auch Robin Gosens kamen nicht ins Spiel, wie wir das gegen Portugal gesehen haben", hatte Löw anschließend bemerkt.

Vor dem Achtelfinale am Dienstag (18.00 Uhr/ ARD und Magenta TV) gegen England lobte Ballack Leon Goretzka, der das Team mit seinem Treffer in die K.o.-Runde gerettet hatte. "Er tut der Mannschaft gut, weil er etwas mitbringt, was uns fehlt, mit seiner Dynamik und Körperlichkeit", sagte er. "Er hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet und darf jetzt Ansprüche stellen. Ich sehe ihn für den Rest des Turniers im Team."

Möglicherweise werde Goretzka den Platz von Ilkay Gündogan einnehmen, vermutete Ballack. Dieser tue sich bislang schwer. "Ich frage mich, welchen Stellenwert er in der Mannschaft hat und ob er der Typ ist, der sich neben dem Bayern-Block und einem Platzhirsch wie Toni Kroos behaupten kann."

