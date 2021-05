Rüdiger erwartet keine Abstimmungsprobleme mit Hummels

Antonio Rüdiger erwartet bei der Fußball-Nationalmannschaft keine Abstimmungsprobleme in der Abwehr mit Rückkehrer Mats Hummels.

"Wir spielen beide schon lange auf hohem Niveau, das wird sich automatisch einpendeln", sagte der Innenverteidiger des Premier-League-Clubs FC Chelsea in einem "Kicker"-Interview. Sollte Bundestrainer Joachim Löw ihn und den 32 Jahre alten Ex-Weltmeister von Borussia Dortmund gemeinsam aufstellen, sieht sich der 28-Jährige nicht als Abwehrchef. "Ganz ehrlich: "Abwehrchef"! So was wird immer nur von außen reingetragen. Beide müssen kommunizieren, egal, wer da spielt", sagte Rüdiger.

© dpa-infocom, dpa:210528-99-772711/2 (dpa)

Rüdiger-Interview im "Kicker"