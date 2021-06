Nationalmannschaft

Torschütze, Organisator, Zauberlehrling: Florian Neuhaus nutzt Chance

Plus Florian Neuhaus hat gezeigt, was er kann: Der 24-Jährige aus Kaufering steht gegen Dänemark überraschend in der Startelf – und glänzt nicht nur wegen seines Tores.

Von Florian Eisele

Joachim Löw kann seine Begeisterung für Florian Neuhaus nur schwer zurückhalten. Dem Gladbacher, prognostizierte der Bundestrainer vor Monaten, gehört die Zukunft gehört. Dass es in der Gegenwart für ihn schwer wird, liegt weniger an ihm, sondern an der hochklassigen Konkurrenz im zentralen Mittelfeld.

