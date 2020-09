vor 31 Min.

Nations League 2020/21: Live-TV, Fernsehen und Stream: Pay- oder Free-TV?

Die zweite Auflage der Nations League 2020/21 ist in vollem Gange. Wann ist die Nations League live in TV, Fernsehen und Stream zu sehen? Alle Informationen zu den Sendezeiten und ob die deutschen Partien live im Free-TV bei ARD oder ZDF gezeigt werden, finden Sie hier.

55 UEFA-Nationen aus der Liga treten bei der zweiten Ausgabe der Nations League 2020/21 an. In vier Ligen von A bis D spielen die Mannschaften das Turnier aus, das Finale in K.-o.-Manier – und auch Deutschland nimmt Anlauf auf den Titel. Deutsche Fans fragen sich: Werden die Partien im TV übertragen? Wir informieren Sie über die Sendezeiten im Free-TV, TV und Live-Stream.

Die UEFA Nations League (deutsch UEFA-Nationenliga ) ist ein vom europäischen Fußball-Dachverband UEFA ausgetragenes Fußballturnier zwischen den Nationalmannschaften des Verbands, das 2020/21 zum zweiten Mal stattfindet.

Nations League 2020 live in TV, Fernsehen & Live-Stream: Pay- oder Free-TV?

Die Nations League live: Wo sind die Spiele im Fernsehen oder Stream zu sehen? Besteht die Hoffnung auf eine kostenlose Übertragung im Free-TV auf ARD oder ZDF?

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind tatsächlich kostenfrei im deutschen Fernsehen zu verfolgen: Die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ARD und ZDF übertragen alle Spiele, auch in der Mediathek sind diese abrufbar. Oliver Kahn wird als Experte für das ZDF auftreten, Bastian Schweinsteiger wird derzeit als TV-Fachmann der ARD gehandelt.

Auch Streaming-Anbieter DAZN hat sich exklusiv die Rechte für alle Spiele der Nations League gesichert. Er sendet diese als Live-Stream, jedoch nicht im jeweiligen Heimatland. In Deutschland sind die Partien der deutschen Mannschaft also nicht live im Stream zu sehen, dafür können wiederum Fans in Österreich oder der Schweiz die DFB-Partien verfolgen.

Nations League Spieltage Deutschland: live im Free-TV auf ARD & ZDF

Die Sendeanstalten ARD und ZDF zeigen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

1. Spieltag: Donnerstag, 03.09.2020 20:45 Uhr Deutschland vs. Spanien (in Stuttgart) – ZDF

2. Spieltag: Sonntag, 06.09.2020 20:45 Uhr Schweiz vs. Deutschland (in Basel) – ZDF

3. Spieltag: Samstag, 10.10.2020 20:45 Uhr Ukraine vs. Deutschland – ZDF/ARD

4. Spieltag: Dienstag, 13.10.2020 20:45 Uhr Deutschland vs. Schweiz (in Köln) – ZDF/ARD

5. Spieltag: Freitag, 14.11.2020 20:45 Uhr Deutschland vs. Ukraine (in Leipzig) – ZDF/ARD

6. Spieltag: Montag, 17.11.2020 20:45 Uhr Spanien vs. Deutschland – ZDF/ARD

UEFA Nations League: im Stream auf DAZN & im Free-TV

Der Streaming-Anbieter DAZN hat sich ebenfalls die Rechte für die Nations League 2020 gesichert. Die TV-Übertragungen der Spiele der jeweiligen Heimmannschaft des Übertragungslandes sind nicht zu sehen. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft können auf DAZN also nicht verfolgt werden, dafür sind die Partien mit deutscher Beteiligung aus Österreich oder der Schweiz zu sehen.

Donnerstag, 03.09.2020

20:45 Uhr Deutschland vs. Spanien – DAZN (außer in D); ARD / ZDF



vs. – (außer in D); / 20:45 Uhr Ukraine vs. Schweiz – DAZN (außer in CH)



vs. – (außer in CH) 20:45 Uhr Russland vs. Serbien – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Türkei vs. Ungarn – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Bulgarien vs. Irland – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Finnland vs. Wales – DAZN

vs. Wales – 20:45 Uhr Moldawien vs. Kosovo – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Slowenien vs. Griechenland – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Färöer vs. Malta – DAZN

– 20:45 Uhr Lettland vs. Andorra – DAZN

Freitag, 04.09.2020

20:45 Uhr Italien vs. Bosnien und Herzegowina – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Niederlande vs. Polen – DAZN

vs. Polen – 20:45 Uhr Norwegen vs. Österreich – DAZN (außer in Ö)



vs. – (außer in Ö) 20:45 Uhr Rumänien vs. Nordirland – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Schottland vs. Israel – DAZN

vs. Israel – 20:45 Uhr Slowakei vs. Tschechien – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Weißrussland vs. Albanien – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Litauen vs. Kasachstan – DAZN

Samstag, 05.09.2020

15:00 Uhr Gibraltar vs. San Marino – DAZN

vs. – 15:00 Uhr Nordmazedonien vs. Armenien – DAZN

vs. – 18:00 Uhr Zypern vs. Montenegro – DAZN

vs. – 18:00 Uhr Estland vs. Georgien – DAZN

vs. – 18:00 Uhr Aserbaidschan vs. Luxemburg – DAZN

vs. – 18:00 Uhr Island vs. England – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Dänemark vs. Belgien – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Portugal vs. Kroatien – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Schweden vs. Frankreich – DAZN

Sonntag, 06.09.2020

15:00 Uhr Andorra vs. Färöer – DAZN

vs. Färöer – 15:00 Uhr Wales vs. Bulgarien – DAZN

– 18:00 Uhr Irland vs. Finnland – DAZN

vs. – 18:00 Uhr Slowenien vs. Moldawien – DAZN

vs. – 18:00 Uhr Ungarn vs. Russland – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Malta vs. Lettland – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Kosovo vs. Griechenland – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Schweiz vs. Deutschland – DAZN (außer in D); ZDF

vs. – (außer in D); 20:45 Uhr Serbien vs. Türkei – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Spanien vs. Ukraine – DAZN

Montag, 07.09.2020

16.00 Uhr Kasachstan vs. Weißrussland – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Bosnien-Herzegowina vs. Polen – DAZN

vs. Polen – 20:45 Uhr Nordirland vs. Norwegen – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Tschechien vs. Schottland – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Israel vs. Slowakei – DAZN

– 20:45 Uhr Österreich vs. Rumänien – DAZN (außer in Ö)

vs. – (außer in Ö) 20:45 Uhr Niederlande vs. Italien – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Albanien vs. Litauen – DAZN

Dienstag, 08.09.2020

18:00 Uhr Armenien vs. Estland – DAZN

vs. – 18:00 Uhr Georgien vs. Nordmazedonien – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Belgien vs. Island – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Frankreich vs. Kroatien – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Zypern vs. Aserbaidschan – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Schweden vs. Portugal – DAZN

– 20:45 Uhr Luxemburg vs. Montenegro – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Dänemark vs. England – DAZN

vs. – 20:45 Uhr Liechtenstein vs. San Marino – DAZN

An diesen Spieltagen können Fans Fußball der Nations League live in TV und Stream sehen:

1. Spieltag: 3. - 5. September 2020

2. Spieltag: 6. - 8. September 2020

3. Spieltag: 8. - 10. Oktober 2020

4. Spieltag: 11. - 13. Oktober 2020

5. Spieltag: 12. - 14. November 2020

6. Spieltag: 15. - 17. November 2020

Playouts Liga C: 24. - 29. März 2022

Finale Runde (inkl. Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale ): 2. - 6. Juni 2021

Die einzelnen Ligen A bis D: Nations League 2020/2021

Liga A Liga B Liga C Liga D Portugal Russland Griechenland Gibraltar Niederlande Österreich Albanien Färöer-Inseln England Tschechien Montenegro Lettland Schweiz Wales Georgien Liechtenstein Belgien Schottland Nord-Mazedonien Andorra Frankreich Norwegen Kosovo Malta Spanien Serbien Weißrussland San Marino Italien Finnland Zypern

Bosnien Slowakei Estland

Ukraine Türkei Slowenien

Dänemark Irland Litauen

Schweden Nordirland Luxemburg Kroatien Bulgarien Armenien Polen Israel Aserbaidschan Deutschland Ungarn Kasachstan Island Rumänien Moldawien



Was ist die UEFA Nations League?

An der Nations League nehmen alle 55 Mitglieder der UEFA teil. Die Mannschaften werden in vier Ligen eingeteilt, wobei Liga A die Spielklasse mit den bestplatzierten Mannschaften darstellt, Liga D diejenige mit den Ländern, die am schlechtesten platziert sind.

Der Modus der Nations League 2020:

In der Gruppenphase der Nations League spielen nur die drei bzw. vier Teams einer Liga-Gruppe gegeneinander.

spielen nur die drei bzw. vier Teams einer Liga-Gruppe gegeneinander. Die vier Gruppenersten aus Liga B, C und D steigen eine Liga höher auf.

Die Gruppenletzten aus den Ligen A, B und C steigen ab.

Die vier Gruppenersten aus Liga A qualifizieren sich für die Endrunde der Nations League .

der . Vier Spiele werden in der Endrunde ausgetragen: Jedes der qualifizierten Teams trägt zwei Partien aus.

ausgetragen: Jedes der qualifizierten Teams trägt zwei Partien aus. Zwei Halb-Final-Partien, eine Finalpartie und ein Spiel um Platz drei stehen in der Endrunde an.

an. Gespielt wird in der Endrunde im K.o.-Modus.

